¹õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËºòÇ¯2·î¤Ë·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢Çð¸¶ÌÀÆü²Í(29)¡áµÜºê¸©½Ð¿È¡á¤Î?ÂçÃÀ?²ÆµÙ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤µ¤Þ¤Ð¤±¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡¢ÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤ëº½ÉÍ¤òÊâ¤¯¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£¥Ò¥â¤Î¹õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ËÇò¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£(Çð¸¶ÌÀÆü²Í¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@asuka_____official¤è¤ê)SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÈþ¿Í¤æ