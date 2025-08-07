福岡県警嘉麻署は7日、嘉麻市の住民が持つ携帯に6日午後1時半ごろ、警察庁サイバー局を名乗る女性から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなた名義で携帯電話が契約され、カードが作成されている」「その携帯電話が犯罪に利用され、カードはマネーロンダリングに悪用されている」などいわれる内容だった。