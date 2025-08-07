◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（７日・東京ドーム）同点で迎えた８回にヤクルトに勝ち越された。この回から登板した１８試合連続無失点中だった４番手・田中瑛斗投手が、オスナ内野手に左翼ポールに当たる８号ソロ本塁打を打たれ、この試合初めてヤクルトにリードを許した。田中瑛はこれが移籍後初被弾となった。