【ブリュッセル共同】英中央銀行イングランド銀行（BOE）は7日、政策金利を0.25％引き下げて4.0％にした。利下げは2会合ぶり。インフレ率は目標を上回る水準にあるが、家計や企業の借り入れ負担を減らし、トランプ米政権の関税措置で打撃を受ける経済を下支えする。英国の国内総生産（GDP）は、4月と5月に2カ月連続でマイナス成長を記録した。米国による輸入品への高関税措置で、自動車など製造業への影響が広がっている。2