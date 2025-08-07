◇女子プロゴルフツアー北海道ｍｅｉｊｉカッププロアマ戦（７日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が開幕前日の練習後に取材に応じ、パター改善で上位入りへ自信をのぞかせた。３週前の明治安田レディスは自己最高の６位。前々週はホステスプロとして出場した大東建託・いい部屋ネットレディスで１６位で終えたが、パッティングで収穫があった。同大会の最終日