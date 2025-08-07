◆第１０７回全国高校野球選手権大会第３日▽１回戦旭川志峯―広陵（７日・甲子園）旭川志峯と広陵の１回戦は１―１で５回が終了。先制された広陵が追いつく形となった。広陵は４回に先制点を献上するも、直後の攻撃で２死から高橋海翔右翼手（２年）が右中間へ三塁打。悪送球の間に本塁に生還し、同点とした。広陵は３年連続２６度目の甲子園出場。試合直前には中井哲之監督が取材に応じ、先日発覚した野球部員間の暴力