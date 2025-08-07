気象台は、午後8時40分に、大雨警報（浸水害）を札幌市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・札幌市に発表 7日20:40時点石狩地方では、7日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■札幌市□大雨警報【発表】・浸水7日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量30mm