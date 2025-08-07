トランプ関税に対する企業の意識調査で、県内では半数近くの企業が中長期的に「マイナスの影響がある」と見込んでいます。 帝国データバンクは６月１７日から３０日までに調査を行い、県内では２４１の企業から回答がありました。 今後１年以内に「マイナスの影響がある」と回答した企業は４３．６％、５年程度の中長期的には４９．８％にのぼりました。 具体的には短期、中長期ともに「売り上げの減少」を懸念する声が最