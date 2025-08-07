日本サッカー協会は７日、第１０５回天皇杯の準々決勝以降の組み合わせ抽選を都内で行った。＊＊＊２７日に行われる準々決勝で、鹿島は町田との対戦が決まった。町田の本拠地・町田ＧＩＯＮスタジアムで行われる。鹿島は同スタジアムでの公式戦において、町田がＪ１に初昇格した２４年シーズン以降、３戦３敗を喫している。２４年の第３節では０―１で敗戦。ルヴァン杯でも３回戦で敵地に乗り込んだが、０―２の完