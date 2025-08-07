◆パ・リーグ日本ハム０―２西武（７日・エスコン）新助っ人、Ｊ．Ｄ．デービス内野手が“焼き肉効果”で来日初の決勝打を放った。「６番・三塁」でスタメン出場。両軍無得点の８回２死満塁、「今まで何度もチャンスをつぶしてしまっていて、絶対に（先発の）今井を助けたかった」と金村の１３１キロスライダーを捉え、先制の左前適時打を放った。６日の試合後、ネビンら他の外国人選手とともに西口監督に焼き肉をごちそう