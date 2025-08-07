テレビ東京「あちこちオードリー」が６日、放送され、元レスリング女王の吉田沙保里さん、プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子、スピードスケート１８年平昌冬季五輪で２つの金メダルを獲得した高木菜那さんがゲスト出演した。高木さんは「前付き合ってた人がアスリートだったんですけど」と明かし、「信念と信念がぶつかっちゃった時、うまくいかなかったんです。でもスポーツのことに関してはすごい学べたことが