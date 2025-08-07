自民党の小野寺政調会長は、アメリカのトランプ政権が発動した相互関税について、「日本に特例が認められず15％上乗せされている」と指摘し、「速やかな訂正」を求めた。日本政府は、「関税が15％未満の品目は一律15％に引き上げ、15％を超える品目は現行の税率を据え置く」という特例措置の適用で合意したと説明している。一方、アメリカの官報には、日本からのすべての輸入品に15％の相互関税を上乗せして課すと記載されており、