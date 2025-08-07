7月30日に84歳で亡くなった芸能事務所・ケイダッシュの川村龍夫会長。通夜が8月5日、東京・護国寺で営まれた。「出張先である京都で亡くなったということです。前日の夜は、とても元気そうだったとの証言も報じられています」（スポーツ紙記者）芸能界に広い人脈と多大な影響力を持つ人物だけに、通夜には多くの大物タレントや芸能関係者ら2500人が参列した。「川村さんは大学在学中、高校の同級生だった歌手の鹿内孝さんに誘