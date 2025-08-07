６日、広島で行われた平和記念式典の後、献花する人々。（広島＝新華社記者／賈浩成）【新華社広島8月7日】広島への原爆投下から80年を迎えた6日、広島市中区の平和記念公園で平和記念式典が開催された。原爆ドーム前では5日夜、全国から集まった市民による集会が始まり、日本政府の軍備拡張政策を批判するとともに、具体的な行動で平和憲法を守り、戦争の過ちを繰り返さないよう呼びかけた。参加者らは「日米同盟は戦争同盟」「