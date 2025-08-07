◇セ・リーグヤクルト―巨人（2025年8月7日東京D）ヤクルトの村上宗隆内野手（25）が7日、巨人戦に「4番・三塁」で先発出場。7回の第4打席で東京ドームの天井に当てる大飛球を放った。同点で迎えた7回だった。ここまでチームの45歳レジェンドで通算188勝左腕・石川と日米通算198勝の田中将大の投げ合いに大きな拍手と歓声、そして悲鳴が交錯したドームがどよめいた。村上は、相手3番手・石川達が投じた初球の直球をフ