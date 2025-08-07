名古屋の有松の「日本遺産」の認定が再審査されることになりました。日本遺産の継続のポイントは、観光振興への取り組みです。 ■取り組み次第では入れ替えも… 江戸時代の旧東海道の面影を残し、伝統の絞りの技を今に受け継ぐ「日本遺産」名古屋市緑区の有松。 しかし8月7日朝、名古屋市の広沢一郎市長は渋い表情を浮かべていました。そのワケは…。広沢名古屋市長：「ちょっと残念なんですけど、これをき