再審制度の見直しを検討する法制審議会部会の第5回会合＝7日午後、法務省再審制度の見直しを検討する法制審議会部会の第5回会合が7日、法務省で開かれた。再審開始決定が出た場合の検察側の不服申し立てに関する議論では、委員の間で賛否が割れた。法務省によると、弁護士の参加者が禁止を求めたのに対し、誤った開始決定を上級審で是正する必要があるとの見解も示された。会合は非公開。検察側の不服申し立てが審理の長期化を