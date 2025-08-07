7日（木）は立秋でしたが、秋らしさは全く感じられませんでした。ただ、猛暑日地点数が12地点と、およそ40日ぶりの少なさとなりました。そして7日は記録的な大雨が降りました。7日朝、石川県では線状降水帯が発生し、12時間の雨量が、石川県金沢で331.5ミリと8月の平年の雨量のおよそ2倍がたった12時間で降りました。また、富山県の砺波でも、204ミリと、8月の平年の降水量を上回りました。7日夜の雨の様子です。九州南部には雷雲