SHANK¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãBLAZE UP NAGASAKI 2025¡ä¤¬12·î6Æü¤ª¤è¤Ó7Æü¡¢Ä¹ºê¡¦½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÂè°ìÃÆ½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè1ÃÆ½Ð±é¼Ô¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï8ÁÈ¡£½éÆü12·î6Æü¤ËSHANK¡¢Age Factory¡¢ROTTENGRAFFTY¡¢The BONEZ¡¢¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¡£2ÆüÌÜ12·î7Æü¤ËSHANK¡¢ENTH¡¢My Hair is Bad¡¢ORANGE RANGE¡¢SHADOWS¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ïº£¸å¤âÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë2¼¡Àè¹Ô¼õÉÕ¤ÏËÜÆü8·î