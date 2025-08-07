水樹奈々が、12枚目のシングル「ETERNAL BLAZE」のアナログレコードを発売することを発表した。「想い」「supersonic girl」「深愛」に続くアナログレコード第4弾となる本作は、CDリリースからちょうど20年を迎える今年2025年10月19日に発売となる。表題曲の「ETERNAL BLAZE」はTVアニメ『魔法少女リリカルなのはA’s』のオープニングテーマとして起用され、オリコン週間シングルランキングでは当時、自身最高位となる2位を記録。