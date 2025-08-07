【モデルプレス＝2025/08/07】元King ＆ Princeでアーティストの岩橋玄樹が、自身がスクリーンデビューを果たす映画「男神」（9月19日公開）のテーマ曲を担当することがわかった。岩橋が映画のテーマ曲を担当するのは、今回が初となる。【写真】岩橋玄樹、腕のタトゥーが印象的な映画場面写真◆岩橋玄樹、初の映画テーマ曲担当決定岩橋が手掛けた新曲「Bless Me」が、本作のテーマ曲に決定。8月7日、8日に東京・LINE CUBE SHIBUYA