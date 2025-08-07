日本サッカー協会(JFA)は7日、天皇杯準々決勝の試合会場を発表した。キックオフ時間は後日発表される。組み合わせは同日の抽選会で決定。試合会場については以下のように説明があった。・会場が確保されている前提で同カテゴリーの場合、やぐらの上側のチームが優先される。3回戦から準々決勝まではトーナメント表の上下にかかわらず、下位カテゴリーチームの会場が優先される。・準々決勝は通常日程で8月27日、予備日で9月10