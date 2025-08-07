パ５位の西武は７日の日本ハム戦（エスコン）に２―０の零封勝ち。連敗を３で止め借金を７に戻した。先発・今井が７回１安打無失点、１１奪三振の好投で７勝目。それを援護した打のヒーローが新外国人、Ｊ・Ｄ・デービス内野手（３２）だった。０―０で迎えた８回、西武は二死から岸、ネビン、高松の連打で満塁のチャンスを作り打席にデービスを迎えた。相手３番手・金村のスライダーにコンタクトしたデービスの打球は横っ