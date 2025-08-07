東京区検は7日、オンラインカジノを利用したとして、賭博罪で人気グループ「JO1」の鶴房汐恩メンバー（24）を略式起訴した。起訴内容によると、鶴房メンバーは昨年5〜6月、日本国内からカジノサイトにアクセスし、複数回にわたりオンラインカジノで賭博をしたとしている。今年6月に書類送検されていた。所属事務所は「厳粛に受け止め、深く反省をするとともに、再発防止策を徹底する」とコメントした。