建材用アスベスト（石綿）で健康被害を受けたとして、元建設労働者らが建材メーカーに損害賠償を求めた二つの訴訟で、東京高裁で７日、メーカー７社が原告計４００人に計約５２億円を支払う内容で和解が成立した。このほか原告４６人は、和解金は受け取れないものの、メーカーから弔意や見舞いの意を表明されることで和解を受け入れた。原告弁護団によると、全国で起こされた同種訴訟３３件（原告計約１４５０人）で最大規模の