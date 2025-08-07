◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（７日・東京ドーム）巨人の丸佳浩外野手がヤクルト・村上宗隆内野手が放った天井直撃打をスライディングキャッチし、チームを救った。２―２での７回２死二塁で、巨人のマウンドには２番手の石川。村上が初球の１４４キロ直球を打ち上げた打球は高々と舞い上がり、天井に直撃した。フェンス手前で落下点に入っていた右翼・丸はすぐさま前進し、地面すれすれでスライディングキャッチ。