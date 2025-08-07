ギャルコスプレイヤー・霜月めあのデジタル写真集『いままでの軌跡』『これからの挑戦』（幻冬舎）が、8月8日（金）に2冊同時にリリースされることが決定した。 霜月めあデジタル写真集「いままでの軌跡」「これからの挑戦」 霜月めあデジタル写真集「これからの挑戦」 完全撮り下ろしで2冊同時発売されるデジタル写真集は、“かわいさ”と“色気”という正反対のコンセプトで霜月めあの魅力を写し出す、各150ページ超の大