名古屋税関によりますと、79歳から84歳までの男性3人は今年2月、輸入が禁止されているラン科の植物「パフィオペディルム」の苗など、あわせて288点を密輸しようとしたということです。3人は知人同士で、自然観察のため訪れたタイで採取するなどした苗を新聞紙や衣類に包み、スーツケースに入れていて、中部国際空港に到着した際、税関の職員に発見されていました。見つかった植物はワシントン条約で商業目的での