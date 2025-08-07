１１月に国内で初開催される聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）の開幕１００日前を記念するイベントが７日、東京都内で開かれ、大会で選手に授与されるメダルがお披露目された。メダルは円形（直径約９センチ、厚さ約１センチ）で、金銀銅とも同じデザイン。表には折り鶴と大会エンブレム、裏には複数の線が交差する模様が刻まれている。折り鶴は選手に大きく羽ばたいてほしいとの願い