¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢¹­ÎÍ¡Ý°°Àî»ÖÊ÷¡×¡Ê£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡ËÁ°¿È¤Î°°ÀîÂç¹â¤¬£±£¹£¹£³Ç¯¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£³£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î²Æ¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹°°Àî»ÖÊ÷¤¬»Í²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£Å¨¼º¤Èµ¾ÂÇ¤Ç£±»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤È¡¢£µÈÖ¤ÎÀÐÅÄ·ò¿´ÆâÌî¼ê¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÄã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¤ÆÃæÁ°¤Ë¤Ï¤¸¤­ÊÖ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Âç¤­¤ÊÇï¼ê¤¬ÀÐÅÄ¤Ë¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£