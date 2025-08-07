¸©Æâ¤Î¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤È¤Ï¥Ñー¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤Î½¾¶È°÷¤ò´Þ¤á¤¿Á´¤Æ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿®½£¤È¤¤¤¨¤Ð»³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î²áµî5Ç¯´Ö¤Î¿ä°Ü¤ò»ûß·¥­¥ã¥¹¥¿ー¤Î»³ÅÐ¤ê¤ËÎã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¡¢Åö»þ19ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦»ûß·¤µ¤ó¡£»þµë¡Ö849±ß¡×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£2021Ç¯¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢28±ß¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î¸å¡¢Áê¼¡¤°Êª²Á¹â¤ËÈæÎã¤·¤Æ»ûß·¤µ¤ó¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«