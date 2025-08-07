グランド ハイアット 福岡は、新設した客室の提供を7月18日から開始した。新客室は、キングサイズのベッドを設置したプレミアム キング2室、ワイドキングサイズのベッドを設置したプレミア キング3室、ワイドキングサイズのベッドルームと独立したリビングスペースを備えたハカタスイート キング1室の3タイプ計6室。福岡・博多の特色をちりばめたジャパンモダニズムをベースとした「博多リトリート」をコンセプトにした。縁側や小