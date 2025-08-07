¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡Ê29¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÂÀÂÜ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÂÀ¤â¤â(59cm)¡ä¥¦¥¨¥¹¥È(58cm)¡×¤Èµ­¤·¤Æ¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÂÀÂÜ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¡×¡Ö#¥Á¥ã¥¤¥Ê¡×¡Ö#½ÕÎï¡×¡Ö#¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¡Ö#¥°¥é¥Ó¥¢¡×¡Ö#¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö#¥Ä¥è¥«¥ï¡×¡Ö#¥Ä¥è¥«¥ï