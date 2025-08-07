特別なイベントに限らず、ちょっとしたおでかけでもおしゃれはぬかりなく楽しみたい！そこで今回は、加藤ナナとともに、アートな世界観の「グリーンメイク」をご紹介します。ムズ色と思われがちだけど、コツをつかめば簡単にまわりと差のつくしゃれみメイクができちゃうよ♡しゃれみなグリーンを効かせてちょっぴり冒険話題のアートスポットへ名画からインスタレーション、建築まで、アートな世界にどっぷり浸る日は、メイク