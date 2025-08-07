東京美容外科の麻生泰統括院長が７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、ガーシー（東谷義和）とのコラボで、最近のインフルエンサー業界の話題に触れた。最初に挙げたのは１分間格闘技のブレイキングダウンだ。麻生氏は「再生回数を稼ぐためにむちゃする人が多くなった。最近のブレイキングダウンも選手かわいそうやなと」と同情したが、ガーシーは「もともと街中のヤンキーやケンカ自慢が戦うのが、よく分からないコ