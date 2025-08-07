◇プロ野球セ・リーグ 巨人-ヤクルト(7日、東京ドーム)巨人の田中将大投手が6回途中2失点で降板となりました。田中投手は初回、先頭を1球でセンターフライとすると2人目と3人目はゴロで打ち取り6球で3アウトを奪います。2回は4番・村上宗隆選手から三振を奪うなど3者凡退、3回も3人で終わらせノーヒットピッチングを見せました。3回のウラの攻撃では自身のツーベースヒットをきっかけに先制点を奪いましたが直後の4回、2アウトから