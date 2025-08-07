ウクライナの調査機関「キーウ国際社会学研究所」が６日に公表した世論調査で、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領を「信頼する」とする回答が５８％となり、６月中旬公表の前回調査から７ポイント下落した。７月下旬にウクライナの汚職対策機関の独立性を制限する法律をゼレンスキー氏が成立させたことが影響したとみられる。７月２３日〜８月４日に行われた今回調査で、ゼレンスキー氏を「信頼しない」とした回答は３５％で