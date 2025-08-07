Ï¢ÆüÂ³¤¯¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤Ç³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤¬ÎÃ¤òµá¤á¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÅìµþ¡¦¿·½É¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ü¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤ä¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤ÇÍ·¤Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¡£2024Ç¯3·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¼¼Æâ·¿¤Î¥­¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£¼¼Æâ¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¤äÌ¡²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·½É¤Î¥Ó¥ë·²¤¬Ë¾¤á¤ë²°¾å¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤Ó¤âËþµÊ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£²Æ¤Î»þ´ü¸Â