柴咲コウが7日、都内で、主演映画「兄を持ち運べるサイズに」（中野量太監督、11月28日公開）の完成披露上映会舞台あいさつに登壇した。絶縁状態にあった兄の突然の訃報から始まる、家族のてんてこ舞いな4日間の物語。作家・村井理子氏のエッセー「兄の終い」の映画化で、宮沢りえ主演「湯を沸かすほどの熱い愛」、二宮和也主演「浅田家！」の中野監督が5年ぶりにメガホンを取った。柴咲は、マイペースで自分勝手な兄に振り回され