俳優今井竜太郎（20）が7日、東京・六本木で開催中の「テレビ朝日・六本木ヒルズSUMMERFES」で、主演するテレビ朝日系「仮面ライダーゼッツ」（9月7日スタート、日曜午前9時）の制作発表会見に出席した。仮面ライダー史上初となる胸に巻くベルト、ゼッツドライバーを装着し、変身ポーズを披露した。「心臓バックバクです。手が震えてないか心配でした」と言い、ホッとした表情を見せた。演じる万津莫（よろず・ばく）／仮面ラ