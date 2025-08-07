ÃÏµå³°Å·ÂÎÃåÎ¦»î¸³¾ì¤Ç¸¡¾Ú»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë·îÌÌÃåÎ¦µ¡¡ÖÚ°·î¡×¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢²ûÍè¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿Ä¥ÉÌ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò²ûÍè8·î7Æü¡ÛÃæ¹ñ¤¬Í­¿ÍÃµºº¤ËÍÑ¤¤¤ë·îÌÌÃåÎ¦µ¡¡ÖÚ°·î¡Ê¤é¤ó¤²¤Ä¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÎ¥ÃåÎ¦¤ÎÁí¹ç¸¡¾Ú»î¸³¤¬6Æü¡¢²ÏËÌ¾Ê²ûÍè¸©¤Ë¤¢¤ëÃÏµå³°Å·ÂÎÃåÎ¦»î¸³¾ì¤ÇÌµ»ö¤Ë´°Î»¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÍ­¿Í±§Ãè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÊÛ¸ø¼¼¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î»î¸³¤Ï¡¢ÃÏµå°Ê³°¤ÎÅ·ÂÎ¤Ç¤ÎÍ­¿Í±§Ãèµ¡¤ÎÎ¥ÃåÎ¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÃæ¹ñ¤¬½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍ­