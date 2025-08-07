7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Lemino¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡ÙÇÛ¿®µ­Ç°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿À»³¤Î¡È¥Ð¥Ç¥£¡É¤ò±é¤¸¤ëÃæÂ¼³¤¿Í¡ÊTravis Japan¡Ë¤¬³¤³°¤Ç¤Î»Å»ö¤Î¤¿¤á·çÀÊ¡£»Ê²ñ¤«¤é¡ÈÉÔºß¡É¤Î¼ä¤·¤µ¤òÌä¤ï¤ì¤¿¿À»³¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢°Æ³°¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¡¢¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ä¡ª¡©¿À»³¤Î¡È¥Ð¥Ç¥£¡É¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¡ªº£