¤³¤Î²Æ¡¢ÄË¤Þ¤·¤¤¿åÆñ»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤´¤¦¤È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¤¤Þ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¿¥°¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Æ¡¢Áê¼¡¤°¿åÆñ»ö¸Î¡£Àè·î¤âÅìµþ¡¦¾®¶â°æ»Ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¼¼Æâ¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢6ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬Å®¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£¤½¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤¬³«È¯¤·¤¿¤¢¤ë¡Ö¥¿¥°¡×¤¬º£¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥à¥»¥ó¥¹  ¹âÌÚ½ß ¼ÒÄ¹¡ÖÅ®¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë