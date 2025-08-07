ノンワイヤーなのに理想の谷間が叶うと大人気のツーハッチ《Leene》セレニティノンワイヤーブラに、待望の新色が登場しました♡上品なくすみ感が魅力の「ダスティピンク」と「ラベンダーグレー」は、大人フェミニンな雰囲気たっぷり。補正力と快適さを両立したLeeneシリーズは、まさに毎日使いたくなる優秀アイテム。肌に触れるたび気分が上がる、自分らしい1枚を見つけてみませんか？