県内は大気の状態が非常に不安定で佐渡市羽茂では平年8月の1か月間に降る雨の2倍の雨が1日で降りました。大雨のピークは過ぎたとみられますが、気象台は明け方にかけて土砂災害に注意・警戒を呼びかけています。土砂崩れにより木々が道路をふさぎ、通行止めとなった県道。さらに、崩落してしまったところも。7日の佐渡市です。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で県内は6日から7日朝にかけて佐渡や下越を中心に