バスケットボール、Bリーグ2部のライジングゼファー福岡は7日、ポイントガード（PG）の井手拓実（25）が悪性腫瘍（がん）と診断されたと発表した。6日に手術を終え、治療を開始しているが、復帰時期は未定という。福岡県出身の井手は福岡第一高2年時の2016年、全国高校選抜優勝大会（ウインターカップ、17年からは全国高校選手権）優勝に貢献。翌年のウインターカップは主将として2学年下の河村勇輝（ブルズ）らと臨み、4強入