¡ØÍ¥¤·¤¤´é¤ò¤·¤¿¿ÆÍ§¤Ï¡¢É×¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ»ä¤Î²È¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¡£¡Ù¡ÊµûÅÄ¥³¥Ã¥È¥ó¡§Ì¡²è¡¢¤à¡¼¤ß¡¼¡§¸¶°Æ/ÃÝ½ñË¼¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÍ¥¤·¤¤´é¤ò¤·¤¿¿ÆÍ§¤Ï¡¢É×¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ»ä¤Î²È¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¡£¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àÉ×¡¦¤ä¤°¤ë¤È°ì½ï¤Ë¥«¥Õ¥§¤ò±Ä¤ß¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ìÉ×ÉØ±ßËþ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¡¦¤à¡¼¤ß¡¼¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ê½÷À­¡¦¥Þ¥³¤¬Æ¯¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ªÅ¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¿ÍÅö¤¿¤ê¤â¤è¤¤¥Þ¥³¤Ë¡¢¤à¡¼¤ß¡¼¤ÏÀÎ¤«¤é¤ÎÍ§