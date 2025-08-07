ホンダが軽乗用EV「N-ONE e：」を先行公開、「日常のパートナー」コンセプトの電気自動車日常の移動と暮らしを支える軽乗用車「N-ONE e：（エヌワン イー）」の情報がホンダのホームページで先行公開されました。2025年秋の発売に先立ち、8月1日から先行予約の受付が始まります。【画像】「えっ…！」 これがホンダ新「軽ワゴン」です！（30枚以上）すでに登場が予告されていたN-ONE e：ですが、販売店にはどのような声が寄