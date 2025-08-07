º£·î¤Ï¡¢¿©ÃæÆÇ¤ÎËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡Ö¿©ÉÊ±ÒÀ¸·î´Ö¡×¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Ï¡¢7Æü¡¢»ÔÌ±¤Ë¿©ÃæÆÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¿©ÉÊ²Ã¹©»ÜÀß¤Ê¤É»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç»Ô¤Ï7Æü¡¢¿©À¸³è²þÁ±¿ä¿Ê°÷¤È¿©ÉÊ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö³ØÀ¸¤é¹ç¤ï¤»¤Æ15¿Í¤ò´Æ»ë°÷¤È¤·¤Æ°Ñ¾ü¤·»ÔÆâ¤Î¿©ÉÊ²Ã¹©¾ì¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÆîµë¥ßー¥È»ö¶ÈÉô¡¦»§Ëà¸øÊ¼±Ò ²£»³¹ÀÉôÄ¹¡Ë¡Ö¡Ê¤Þ¤ÊÈÄ¤ò¡Ë¿¿¤ÃÇò¤Ë¤­¤ì¤¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆü¡¹¤ÎÀ¶ÁÝ¡£¾²¤â¤½¤¦¡£¤ä¤Ã