アメリカとの新たな相互関税15%がきょう7日から適用されました。アメリカへの輸出が多い養殖ブリの産地・長島町では販路拡大に向けた動きが始まっています。 これまでの10%から15%に引き上げられたトランプ政権による相互関税。去年、県の農林水産物の輸出額は過去最高のおよそ471億円で、そのうち半分のおよそ237億円が最大の輸出国・アメリカでした。 全国一の養殖ブリの産地・長島町の東町漁協です。県内で去年、牛肉に次ぐ輸